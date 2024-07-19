Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Гершковича

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже против России, сообщили представители пресс-службы Свердловского областного суда.

При этом сам Гершкович не признал свою вину по данному делу. В суде также уточнили, что приговор американскому журналисту будет оглашен в пятницу, 19 июля.

"Судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Оглашение приговора сегодня в 17:00 (15:00 по московскому времени. – Прим. ред.)", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря инстанции.

Российские спецслужбы задержали Гершковича весной 2023 года. По информации следователей, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретные сведения о работе оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники.

Гершкович считал, что его деятельность не является противозаконной.