Лавров заявил о неопровержимых доказательствах шпионской деятельности Гершковича

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что у российской стороны имеются неопровержимые доказательства того, что журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович причастен к шпионской деятельности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова министра.

Глава МИД добавил, что спецслужбы России и США продолжают вести контакты по возможности обмена Гершковича.

"Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает, конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет", – отметил Лавров.

Российские спецслужбы задержали Гершковича весной 2023 года. По информации следователей, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретные сведения о работе оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. За шпионаж ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Гершкович считал, что его деятельность не является противозаконной.

26 марта Мосгорсуд продлил арест журналисту до 30 июня 2024 года. Первое заседание по его делу прошло в Свердловском областном суде в закрытом формате 26 июня.