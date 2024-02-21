21 февраля, 20:40Политика
Посол США в РФ посетила в СИЗО журналиста Гершковича
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Американский посол в России Линн Трейси навестила находящегося в следственном изоляторе журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале посольства.
"Сегодня я посетила американского журналиста Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", где он содержится. Эван находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа", – отмечается в публикации.
Ранее суд решил оставить обвиняемого в шпионаже Гершковича под стражей до 30 марта.
Сотрудники ФСБ задержали мужчину весной прошлого года. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.
Сам журналист заявил, что не считает свою деятельность противозаконной. При этом уточнялось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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