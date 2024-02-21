Посол США в РФ посетила в СИЗО журналиста Гершковича

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Американский посол в России Линн Трейси навестила находящегося в следственном изоляторе журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале посольства.

"Сегодня я посетила американского журналиста Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово", где он содержится. Эван находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа", – отмечается в публикации.

Ранее суд решил оставить обвиняемого в шпионаже Гершковича под стражей до 30 марта.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину весной прошлого года. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Сам журналист заявил, что не считает свою деятельность противозаконной. При этом уточнялось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.



"Московский патруль": суд в Москве арестовал журналиста WSJ Гершковича