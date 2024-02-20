Мосгорсуд оставил Гершковича в СИЗО до 30 марта по делу о шпионаже

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд принял решение оставить обвиняемого в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича под стражей до 30 марта текущего года. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что таким образом было отказано в апелляционной жалобе, которую подала защита журналиста.

Заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов под грифом "совершенно секретно".

В конце марта 2023 года сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

После этого суд столицы продлевал арест, он должен оставаться под стражей до 30 марта.

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