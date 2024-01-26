Суд продлил срок содержания под стражей Гершковичу до 30 марта

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Лефортовский районный суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей в отношении журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Гершкович будет арестован до 30 марта 2024 года. Таким образом, журналист будет находиться под стражей не менее 12 месяцев.

В конце марта 2023-го сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

В августе Лефортовский суд столицы продлил на три месяца его арест, он должен был оставаться под стражей до 30 ноября. Адвокаты журналиста обжаловали продление ему ареста, но Мосгорсуд снял жалобу с рассмотрения.

Владимир Путин при этом назвал некорректным утверждение, что Гершкович находится под стражей "без суда и следствия". Он отметил, что Москва не отказывалась передать Гершковича США, однако считает нужным договариваться об этом. По его словам, диалог идет непростой, американская сторона должна услышать российскую и принять компромиссное решение.



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