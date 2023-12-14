Путин не согласен с тем, что Гершкович находится под стражей "без суда и следствия"

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Владимир Путин назвал некорректным утверждение, что корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович находится под стражей "без суда и следствия". Об этом президент заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста американской New York Times.

"Вы сказали, что ваш коллега из WSJ находится в нашей тюрьме без суда и следствия. Но в то же время вы сказали, что ему продлили арест – значит, с судом и следствием. Вы говорите: "Почему бы им не вернуться на Родину?" А почему бы им не совершать правонарушения у них на Родине?" – заявил российский лидер.

Он отметил, что Москва не отказывалась передать Гершковича США, однако считает нужным договариваться об этом, и эти договоренности должны быть приемлемы для обеих сторон. По его словам, диалог идет непростой, американская сторона должна услышать российскую и принять компромиссное решение.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей корреспонденту американской газеты, обвиняемому в шпионаже. Арест Гершковичу продлили до 30 января 2024 года. Таким образом, журналист будет находиться под арестом не менее 10 месяцев.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

В августе Лефортовский суд столицы продлил на три месяца его арест, он должен был оставаться под стражей до 30 ноября. Адвокаты журналиста обжаловали продление ему ареста, но Мосгорсуд снял жалобу с рассмотрения.

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal