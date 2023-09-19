Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Гершковичу

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу для устранения процессуальных нарушений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Мосгорсуд вернул жалобу в Лефортовский суд Москвы. При этом не уточняется, какие именно нарушения были допущены.

Как добавляет агентство, судебное заседание, рассматривающее жалобу защиты на продление Гершковичу ареста, проходило в закрытом режиме. Слушание посетили дипломатические представители посольства США в РФ, в том числе посол Линн Трейси.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

В августе Лефортовский суд столицы продлил на три месяца его арест, таким образом он должен оставаться под стражей до 30 ноября. Адвокаты журналиста обжаловали продление ему ареста.

Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси посетила в СИЗО "Лефортово" Гершковича 15 сентября.

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal