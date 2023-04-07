Журналист WSJ Гершкович не признал вину в шпионаже в пользу США

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович отверг предъявленное ему обвинение в шпионаже в пользу США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Обвинительное заключение Гершковичу официально предъявили следователи ФСБ.

"Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью", – сообщил представитель органов.

О задержании журналиста WSJ стало известно 30 марта. Его задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

В The Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Эван Гершкович пользовался журналистской визой и аккредитацией, чтобы прикрыть свою деятельность. По ее словам, то, чем он занимался в Екатеринбурге, не имеет отношения к журналистике.

Позже Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста. По информации суда, мужчина собирал данные об одном из оборонно-промышленных предприятий РФ. Дело Гершковича маркировано грифом "совершенно секретно".



Арестованному WSJ обеспечен консульский доступ – МИД РФ

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