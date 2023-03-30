Людей эвакуировали из суда, где должны рассмотреть дело журналиста WSJ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Граждан пришлось оперативно эвакуировать из здания Лефортовского суда Москвы после поступившей угрозы минирования. Там должно быть рассмотрено дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ранее задержали по подозрению в шпионаже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

Агентству рассказали, что в суд пришло сообщение с угрозой минирования, в результате чего всех посетителей и сотрудников вывели на улицу.

Журналиста WSJ задержали по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге 30 марта. По данной статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

По информации спецслужб РФ, американец по наводке США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

В Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. Сообщалось, что Гершковича хотят перевести в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Сергей Рябков указал на то, что вопрос о возможности обмена задержанного не обсуждается.



Корреспондент The Wall Street Journal задержан по подозрению в шпионаже в России

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