В МИД РФ оценили возможность обмена подозреваемого в шпионаже журналиста WSJ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Вопрос о возможности обмена задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в настоящее время не обсуждается, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить, потому что, сами понимаете, что некие обмены, которые имели место в прошлом, они происходили по людям, которые уже отбывали наказание, в том числе у нас граждане США по достаточно серьезным статьям", – цитирует его ТАСС.

Замглавы МИД РФ призвал дождаться развития данного "сюжета".

О задержании журналиста WSJ стало известно 30 марта. Его задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации спецслужб РФ, американец по наводке США собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

В Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. По данным СМИ, журналиста хотят перевести в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Эван Гершкович пользовался журналистской визой и аккредитацией, чтобы прикрыть свою деятельность. По ее словам, то, чем он занимался в Екатеринбурге, не имеет отношения к журналистике.

Корреспондент The Wall Street Journal задержан по подозрению в шпионаже в России

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