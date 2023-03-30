Задержанный корреспондент WSJ использовал журналистскую визу для прикрытия – Захарова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович пользовался журналистской визой и аккредитацией, чтобы прикрыть свою деятельность. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике. Уже не первого известного западника "хватают за руку", – написала Захарова.

30 марта стало известно, что журналиста WSJ Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации спецслужб РФ, американец по наводке США собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

В Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. По данным СМИ, журналиста хотят перевести в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

В свою очередь, директор НИИ политической сингулярности и пиарщик Ярослав Ширшиков заявил, что сопровождал Гершковича во время работы. По его словам, редакция WSJ планирует направить юристов и взаимодействовать с Москвой по дипломатической линии.

Корреспондент The Wall Street Journal задержан по подозрению в шпионаже в России

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