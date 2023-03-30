Песков заявил, что корреспондента WSJ взяли с поличным

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Корреспондент издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге за шпионаж, был взят с поличным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речи о подозрении здесь не идет. Песков добавил, что публикации журналиста известны в Кремле.

"Разумеется, мы мониторим зарубежные СМИ, делаем это ежедневно, поэтому мы знаем его публикации", – сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли инцидент с Гершковичем сказаться на работе российских корреспондентских пунктов за границей, в частности в США, Песков выразил надежду, что этого не будет.

Также представитель Кремля заметил, что не видит препятствий для дальнейшей работы в России представителей The Wall Street Journal, которые ведут "нормальную журналистскую деятельность".

В то же время WSJ отвергла все обвинения в адрес своего корреспондента. Газета потребовала его немедленного освобождения.

О задержании журналиста WSJ стало известно 30 марта. Его задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

По информации спецслужб РФ, американец по наводке США собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

В Wall Street Journal выразили обеспокоенность данной ситуацией. По данным СМИ, журналиста хотят перевести в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Эван Гершкович пользовался журналистской визой и аккредитацией, чтобы прикрыть свою деятельность. По ее словам, то, чем он занимался в Екатеринбурге, не имеет отношения к журналистике.

Корреспондент The Wall Street Journal задержан по подозрению в шпионаже в России

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