Суд продлил срок содержания под стражей Эвану Гершковичу

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Соответствующее постановление было принято 28 ноября. Арест ему продлили на два месяца, то есть до 30 января 2024 года. Таким образом, журналист будет находиться под арестом не менее 10 месяцев.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

В августе Лефортовский суд столицы продлил на три месяца его арест, он должен был оставаться под стражей до 30 ноября. Адвокаты журналиста обжаловали продление ему ареста, но Мосгорсуд снял жалобу с рассмотрения.

Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси посетила в СИЗО "Лефортово" Гершковича 15 сентября.

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal