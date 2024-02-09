В Кремле не стали уточнять ответ Путина про обмен Гершковича

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять ответ Владимира Путина на вопрос во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о возможности обмена журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Так, журналисты уточнили у официального представителя Кремля, имел ли в виду глава государства обмен американского журналиста на осужденного в Германии гражданина РФ Вадима Красикова.

"Я оставляю (вопрос. – Прим. ред.) без ответа. Президент (РФ Владимир Путин. – Прим. ред.) высказался весьма понятно", – передает его слова "Газета.ру".

Ранее Путин в интервью Карлсону заявил, что Гершкович, отбывающий срок в России, может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу их российским коллегам в определенных вопросах. Так глава государства ответил на вопрос, может ли Россия в качестве жеста доброй воли освободить его коллегу, напомнив, что Москва исчерпала все лимиты.

В конце марта 2023 года сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

После этого суд столицы продлевал арест, он должен оставаться под стражей до 30 марта.

В декабре 2021 года Красиков был признан виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира и соратника террориста Шамиля Басаева Зелимхана Хангошвили. Германские правоохранители утверждали, что убийство было организовано российскими властями, однако Москва отвергла свою причастность к инциденту.



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