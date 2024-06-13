Генпрокуратура РФ направила в суд дело американского журналиста Гершковича

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение и направила в суд дело журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Следствием установлено, что Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о работе оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. Незаконные действия совершались журналистом с соблюдением тщательных мер конспирации, говорится в публикации.

По данным правоохранителей, предварительное следствие провело следственное управление ФСБ РФ. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Российские спецслужбы задержали американского журналиста весной 2023 года. Как рассказали следователи, за шпионаж ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам Гершкович утверждал, что его деятельность не является противозаконной.

26 марта Мосгорсуд продлил арест журналисту. Мужчина будет находиться под стражей до 30 июня этого года.

