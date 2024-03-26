26 марта, 13:25Политика
Журналисту Гершковичу продлили срок содержания под стражей по делу о шпионаже
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу продлили срок содержания под стражей по делу о шпионаже. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Московский городской суд рассмотрел ходатайство органов предварительного следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении Эвана Гершковича", – говорится в сообщении.
Мужчина пробудет под арестом до 30 июня 2024 года.
Сотрудники ФСБ задержали Гершковича весной прошлого года. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.
Сам журналист заявил, что не считает свою деятельность противозаконной. При этом уточнялось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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