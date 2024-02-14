Блинкен сообщил, что поговорил по телефону с осужденным в РФ Полом Уиланом

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что поговорил по телефону с осужденным в РФ американцем Полом Уиланом. Об этом Блинкен заявил во время выступления в вашингтонском Вильсоновском центре.

"Мы каждый божий день продолжаем интенсивные усилия, чтобы вернуть Пола домой", – приводит РИА Новости слова госсекретаря.

Он также пообещал продолжать работу над возвращением в США корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого также судят в России за шпионаж.

В конце марта прошлого года сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

В январе этого года Лефортовский районный суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей в отношении Гершковича – до 30 марта 2024 года. Таким образом, журналист будет находиться под стражей не менее 12 месяцев.

Уилана же задержали в Москве в декабре 2018 года. По информации ФСБ, он занимался шпионской деятельностью. В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

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