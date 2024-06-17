Суд по делу журналиста Гершковича пройдет в закрытом режиме

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Дело американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже, рассмотрят в Свердловском областном суде в закрытом формате 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным инстанции, рассматривать дело будет судья Андрей Минеев.

ФСБ РФ задержала Гершковича весной прошлого года. По версии следствия, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о работе оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. За шпионаж ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сам Гершкович заявлял, что его деятельность не является противозаконной.

26 марта Мосгорсуд продлил арест журналисту. Гершкович будет находиться под стражей до 30 июня этого года. Между тем Генпрокуратура РФ утвердила обвинение и направила в суд дело Гершковича.

