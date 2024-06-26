Песков заявил, что тема обмена Гершковича "любит тишину"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался говорить о сигналах для возможной передачи США обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, вопросы обмена заключенными "любят тишину". Представитель Кремля призвал дождаться решения суда. Дело американского журналиста рассмотрят в Свердловском областном суде в закрытом формате 26 июня.

Российские спецслужбы задержали Гершковича весной 2023 года. По информации следователей, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретные сведения о работе оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. За шпионаж ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Гершкович считал, что его деятельность не является противозаконной.

26 марта Мосгорсуд продлил арест журналисту. Он будет находиться в СИЗО до 30 июня 2024 года. Между тем Генпрокуратура РФ уже утвердила обвинение и направила дело Гершковича в суд.