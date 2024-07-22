Песков не стал комментировать приговор Гершковичу и возможный обмен

Фото: kremlin.ru

Кремль не дает комментариев по поводу возможности обмена журналиста из США Эвана Гершковича, который был приговорен в России к 16 годам заключения по делу о шпионаже, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мне нечего ответить на этот вопрос, я это оставляю без ответа", – отметил представитель Кремля на вопрос, можно ли расценивать вынесение приговора Гершковичу как подтверждение того, что решение о его обмене может быть принято до президентских выборов в Соединенных Штатах.

Российские спецслужбы задержали Гершковича весной 2023 года. Журналист считал, что его деятельность не является противозаконной.

19 июля текущего года Свердловский областной суд признал журналиста виновным по делу о шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. При этом обвинение просило для Гершковича 18 лет колонии. Однако сам он так и не признал свою вину по данному делу.

На этом фоне президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат добиваться освобождения Гершковича и его возвращения на родину.