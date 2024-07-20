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20 июля, 18:02

Политика

Антонов заявил, что заявления США о Гершковиче не выдерживают критики

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Заявления властей США об американском журналисте The Wall Street Journal Эване Гершковиче не выдерживают никакой критики. Он осужден в России за шпионскую деятельность и его вина доказана, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он пояснил, что именно США преследуют российских граждан по всему миру и отправляют их за решетку под надуманными предлогами.

"Шпиономания в Америке зашкаливает. Сотрудники ФБР запугивают представителей российской диаспоры и обвиняют их в нарушении законодательства об иноагентах", – приводят слова Антонова в телеграм-канале посольства РФ.

Кроме того, он указал на двойные стандарты в проявлении свободы слова и "показной" заботе о СМИ в Вашингтоне.

"Достаточно вспомнить многолетние гонения на Джулиана Ассанжа (основатель сервиса Wikileaks. – Прим. ред.) за то, что он обнародовал сведения, компрометирующие политику США", – сказал Антонов.

Также он напомнил трагическую гибель в Украине американского журналиста Гонсало Лиры, на которую никто не обратил внимания.

"Получается, что "борцами за свободу" объявляются только те, кто занимается подрывной деятельностью против неугодных для Соединенных Штатов государств", – резюмировал посол России.

Спецслужбы США задержали журналиста весной 2023 года. Гершкович предполагал, что его деятельность не является противозаконной.

19 июля Свердловский областной суд признал Гершковича виновным по делу о шпионаже и назначил ему 16 лет колонии строгого режима. Обвинение требовало для журналиста 18 лет колонии. При этом сам американец не признал свою вину.

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