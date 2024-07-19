Генпрокуратура: Гершкович по заданию ЦРУ собирал информацию о работе Уралвагонзавода

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Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима, по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе АО "НПК "Уралвагонзавод". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что это подтверждено документально. В частности, установлено, что в марте 2023 года журналист собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия по выпуску и ремонту военной техники. Свои незаконные действия Гершкович совершал с соблюдением тщательных мер конспирации, добавили в ведомстве.

19 июля Свердловский областной суд признал журналиста виновным по делу о шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Обвинение просило для Гершковича 18 лет колонии. При этом сам Гершкович не признал свою вину по данному делу.

Российские спецслужбы задержали Гершковича весной 2023 года. Гершкович считал, что его деятельность не является противозаконной.