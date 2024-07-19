Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Свердловский областной суд приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд признал журналиста виновным по делу о шпионаже.

Обвинение просило для Гершковича 18 лет колонии строгого режима. При этом сам Гершкович не признал свою вину по данному делу.

Российские спецслужбы задержали Гершковича весной 2023 года. По информации следователей, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретные сведения о работе оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. Гершкович считал, что его деятельность не является противозаконной.