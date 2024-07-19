Байден заявил, что США продолжат добиваться освобождения журналиста Гершковича

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Соединенные Штаты Америки продолжат добиваться освобождения и возвращения на родину американского журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого приговорили к 16 годам в России за шпионаж. Об этом сказано в заявлении президента США Джо Байдена, которое было опубликовано Белым домом.

Спецслужбы США задержали журналиста весной 2023 года. Гершкович предполагал, что его деятельность не является противозаконной.

19 июля Свердловский областной суд признал Гершковича виновным по делу о шпионаже и назначил ему 16 лет колонии строгого режима. Обвинение требовало для журналиста 18 лет колонии. При этом сам американец не признал свою вину.

