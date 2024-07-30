Песков не стал комментировать возможный обмен заключенных

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Кремль не дает комментариев относительно возможной подготовки заключенных и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к обмену, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с газетой "Ведомости".

Российские спецслужбы задержали Гершковича весной 2023 года. По информации следователей, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретные сведения о работе оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. При этом сам он считал, что его деятельность не является противозаконной.

19 июля текущего года Свердловский областной суд признал журналиста виновным по делу о шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. При этом обвинение просило для Гершковича 18 лет колонии. Однако журналист так и не признал свою вину по данному делу.

Президент США Джо Байден заявлял, что Штаты продолжат добиваться освобождения Гершковича и его возвращения на родину.

При этом Кремль и ранее отказывался давать комментарии по этому поводу. Так, Песков оставил без ответа вопрос о том, можно ли расценивать вынесение приговора Гершковичу как подтверждение того, что решение о его обмене может быть принято до президентских выборов в Соединенных Штатах.

