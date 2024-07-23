Песков не стал комментировать требование посольства США освободить осужденных журналистов

Фото: kremlin.ru

Кремль не комментирует требование американского посольства освободить осужденных в России журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что отвечать на такие вопросы может министерство иностранных дел РФ.

Речь идет о редакторе радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Алсу Курмашевой и других журналистах.

Курмашева была задержана в октябре прошлого года. Ее обвинили в неисполнении обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, и сборе данных о военной деятельности РФ для передачи иностранным источникам. Редактора приговорили к 6,5 года колонии общего режима.