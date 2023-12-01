Казанский суд продлил арест редактору "Радио Свободы" Курмашевой

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Советский районный суд в Казани продлил арест редактору радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Алсу Курмашевой на два месяца. Она будет находиться под стражей до 5 февраля следующего года, сообщает ТАСС.

Уточняется, что Курмашева обвиняется по части 3 статьи 330.1 УК РФ ("Неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ").

Адвокат редактора Рим Сабиров сказал, что хочет обжаловать решение судьи. С его слов, суд предвзято относится к избранию меры пресечения.

В октябре этого года Курмашеву задержали. 23-го числа этот же суд арестовал ее до 5 декабря текущего года. Редактор находится в казанском СИЗО-2.

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