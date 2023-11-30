Мосгорсуд оставил в силе арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за спектакля "Финист Ясный Сокол". Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Таким образом, судья отклонил апелляцию обвиняемых. Теперь Беркович и Петрийчук будут заключены под стражу до 10 января 2024 года.

Уточняется, что следствие по их делу осуществляется уже около семи месяцев.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы продлил арест до 10 января режиссеру и драматургу. Уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") было возбуждено еще в начале мая.

Позднее СК РФ попросил арестовать Беркович и Петрийчук. Поводом стал поставленный спектакль "Финист – Ясный сокол", рассказывающий о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты. Женщины вину не признают.



Новости часа: в СК попросили продлить арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук