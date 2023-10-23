Суд в Казани арестовал российско-американскую журналистку Курмашеву

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Советский районный суд Казани заключил под стражу до 5 декабря российско-американскую журналистку "Радио Свобода" (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) Алсу Курмашеву, которую задержали за неисполнение закона по предоставлению в уполномоченный орган документов для включения в реестр иноагентов. Об этом заявил корреспондент РИА Новости.

Находиться под арестом Курмашева будет в казанском СИЗО-2. Журналистке может грозить лишение свободы до 5 лет.

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что власти США следят за судьбой гражданки РФ и США.

Курмашева родилась в Казахстане, зарегистрирована в Казани, а постоянно проживала в Чехии.

Ранее суд заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за фейки о российской армии. Женщина получила срок с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вместе с этим суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне