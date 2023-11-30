Суд отложил на декабрь вопрос о заочном аресте основателя "Тануки"

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Тверской суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства о заочном аресте основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о махинациях, сообщает РИА Новости.

Судебное заседание перенесли на 11 декабря 12:15. Об этом попросил следователь для предоставления дополнительных сведений.

Ранее следствие потребовало заочно арестовать ресторатора, обвиняемого в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда. Также Орлова объявили в международный розыск.

Генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко рассказала, что Орлов продал доли во всех компаниях, имеющих отношение к сети, и больше никак не связан с ее деятельностью. По ее словам, новость о розыске никак не повлияет на работу ресторанов.

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