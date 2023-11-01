СК потребовал заочно арестовать Толоконникову за оскорбление чувств верующих

Фото: ТАСС/EPA/SARAH YENESEL (Надежда Толоконникова признана в РФ иноагентом)

Следственный комитет РФ обратился в суд с просьбой заочно арестовать одну из основательниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом) за оскорбление чувств верующих. Об этом ТАСС сообщили в Бабушкинском суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство СК с требованием избрать заочный арест Толоконниковой Н. А., обвиняемой по статье 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий")", – говорится в сообщении.

Причиной для заочного ареста Толоконниковой стали ее публикации в соцсетях. О том, какие именно посты послужили основанием, не уточняется.

В марте 2023 года Толоконникову объявили в розыск по уголовной статье. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ. При этом конкретной статьи не упоминалось.

