Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в розыск по уголовной статье

Фото: AP/ТАСС/Alexander Zemlianichenko (Надежда Толоконникова признана в России СМИ-иноагентом)

Российское МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу розыска ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – сообщается в базе.

При этом в МВД не уточнили, по какой именно статье Толоконникову разыскивают.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Катара задержала участников группы Pussy Riot. Отмечалось, что они хотели организовать акцию на финальном матче чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией.

Правоохранители задержали Петра Верзилова (внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ), Веронику Никульшину (внесена в реестр иноагентов Минюстом РФ) и еще одну активистку с гражданством Украины.

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