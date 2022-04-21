Суд изменил наказание участнице Pussy Riot Марии Алехиной на реальный срок

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Преображенского суда

Пресненский суд Москвы ужесточил наказание участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной, изменив год ограничения свободы на реальный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд счел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на реальное осуждение в колонии", – огласил решение судья Сергей Артемов.

Алехина признана виновной в деле о подстрекательстве к нарушению санитарных правил.

В заявлении столичного УФСИН отмечается, что Алехина неоднократно нарушала ограничения, возложенные на нее судом. В частности, покидала пределы Москвы и несколько раз не возвращалась домой к предписанному времени. В ведомстве подчеркнули, что в отношении девушки было составлено четыре протокола об административном правонарушении.

На заседание суда Алехина не явилась. С учетом уже отбытого наказания в колонии общего режима ей предстоит провести 21 день. Осужденная будет арестована с момента ее фактического задержания.

В сентябре 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по делу в подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях. Ей было запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00 и участвовать в массовых мероприятиях.

Отмечалось, что из-за призывов Алехиной и ряда других фигурантов на несогласованную акцию 23 января прошлого года пришли люди, в том числе болеющие коронавирусом, что создало угрозу массового заражения. В общей сложности, по результатам противоправных действий, совершенных до и во время акций, было возбуждено 21 уголовное дело.