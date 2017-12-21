Участница Pussy Riot получила 40 часов обязательных работ за акцию у здания ФСБ

Фото:ТАСС/Юлия Горшкова

Суд назначил 40 часов обязательных работ участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной за акцию перед зданием ФСБ России 20 декабря.

"Суд признал Алехину виновной и назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда.

Полиция задержала Марию Алехину 20 декабря у здания ФСБ на Большой Лубянке во время акции к 100-летию Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Отмечается, что перед зданием ФСБ активистка развернула плакат. Задержанную Алехину, а также фотографов Андрея Золотова и Дениса Бочкарева впоследствии доставили в Мещанский отдел полиции. Там на Алехину составили административный протокол об "участии в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании".