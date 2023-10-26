Суд в Москве лишил экс-редактора Первого канала Овсянникову родительских прав

Фото: телеграм-канал SHOT

Щербинский районный суд Москвы принял решение о лишении бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой родительских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

"Решение вынесено, исковые требования удовлетворены", – говорится в сообщении.

По данным на портале судов общей юрисдикции столицы, истцом был экс-супруг Овсянниковой Игорь. У них есть 11-летняя дочь, которая проживает с Овсянниковой в Париже, и 17-летний сын. Суд не сообщил, лишается ли экс-сотрудница телеканала прав на обоих детей.

В телеграм-канале Овсянниковой указано, что решение суда затронуло двух детей.

14 марта 2022 года Овсянникова появилась в прямом эфире программы "Время" на Первом канале с плакатом пацифистского содержания. Руководство телеканала начало служебную проверку по этому инциденту.

В октябре 2022-го адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов заявил, что журналистка покинула территорию РФ. До этого МВД России объявило ее в розыск.

Через год суд заочно приговорил Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за фейки о российской армии. Женщина получила срок с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вместе с этим суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

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