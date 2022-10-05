Суд отказал следствию в заочном аресте экс-редактора Первого канала Овсянниковой

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следствию отказали в заочном аресте экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая скрылась от СК из-под домашнего ареста. Дело рассматривал Басманный суд столицы, сообщает ТАСС.

"Суд не смог вынести решение по ходатайству СК об ужесточении Овсянниковой М. В. меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей", – говорится в сообщении.

В суде уточнили, что это произошло из-за того, что представитель стороны обвинения не явился на заседание. Таким образом, мера пресечения экс-редактору Первого канала в виде домашнего ареста осталась без изменений.

До этого Овсянникову министерство внутренних дел России объявило в розыск. Уточнялось, что она разыскивается по статье УК.

В августе Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Овсянниковой. Тогда сообщалось, что она обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Арест должен был продлиться до 9 октября 2022 года.

14 марта Овсянникова появилась в прямом эфире программы "Время" на Первом канале с плакатом пацифистского содержания. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.



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