Суд отправил экс-редактора Первого канала Овсянникову под домашний арест

17:33
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
Известно, что арест продлится до 9 октября 2022 года. По данным суда, Овсянниковой предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ"). По данной статье грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.
Ранее адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил, что в отношении нее составили протокол задержания. По его словам, ночь Овсянникова должна была провести в ИВС на Петровке, 38. Тогда вопрос о мере пресечения оставался открытым.
Известно также, что суд дважды штрафовал женщину на 30 000 и 50 000 рублей по двум статьям.
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