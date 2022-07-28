Суд оштрафовал журналистку Овсянникову на 50 тыс рублей

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Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Решение принял Мещанский суд столицы, сообщает РИА Новости.

"Признать Овсянникову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, оштрафовать на 50 тысяч рублей", – огласила решение судья.

Ранее суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Свою вину она не признала.

Позднее на девушку составили новый протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

14 марта Овсянникова появилась в прямом эфире программы "Время" на Первом канале с плакатом пацифистского содержания. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.

Позднее на случившееся отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что произошедшее является обычным хулиганством.

