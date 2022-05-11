Мосгорсуд утвердил штраф экс-сотруднице Первого канала за плакат в эфире

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой, которая появилась в прямом эфире программы "Время" с плакатом, сообщает РИА Новости.

Так, жалобу защиты суд оставил без удовлетворения, не изменив свое решение.

Ранее суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Свою вину она не признала.

Позднее на нее составили новый протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. За это грозит штраф до 50 тысяч рублей, однако суд вернул протокол полиции для устранения неких недостатков, и на сегодня в суд он пока не поступал.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя случившееся, призвал правоохранительные органы разобраться с девушкой "по всей строгости". Он при этом подчеркнул, что комитет Госдумы возьмет это на контроль.

Инцидент с посторонней девушкой в кадре произошел в прямом эфире программы "Время" на Первом канале 14 марта. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.

Позднее на случившееся отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что произошедшее является обычным хулиганством.

