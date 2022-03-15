В Кремле назвали инцидент в эфире Первого канала хулиганством

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инцидент с женщиной, ворвавшейся в кадр во время прямого эфира на Первом канале, является обычным хулиганством и не входит в повестку Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Канал и те, кому положено, с этим разбираются. <...> Это не вопрос нашей повестки дня", – сказал он.

Инцидент с посторонней девушкой в кадре произошел в прямом эфире программы "Время" на Первом канале 14 марта. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.