Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову задержала полиция. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.

"Ее задержали у себя дома, пока не знаем, куда отвезли. Предполагаю, что это как-то связано с ее пикетом", – отметил представитель стороны защиты.

Уточняется, что несколько дней назад девушка вышла с одиночным пикетом в столице.

Ранее суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Свою вину она не признала.

Позднее на нее составили новый протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. За это грозит штраф до 50 тысяч рублей, однако суд вернул протокол полиции для устранения неких недостатков, и на сегодня в суд он пока не поступал.

14 марта Овсянникова появилась в прямом эфире программы "Время" на Первом канале с плакатом пацифистского содержания. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.

Позднее на случившееся отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что произошедшее является обычным хулиганством.