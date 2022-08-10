Экс-редактору Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейках о ВС РФ

18:00
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Annette Riedl
Следственный комитет РФ предъявил бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой обвинение в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Овсянниковой Дмитрия Захватова.
"Марине Овсянниковой предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации"), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", – сообщил Захватов.
По словам адвоката, поводом для обвинения Овсянниковой стало ее участие в пикете на Софийской набережной 15 июля. Он отметил, что в отношении нее составили протокол задержания, ночь она проведет в ИВС на Петровке, 38.
Вопрос о мере пресечения, отметил адвокат, остается открытым.
В середине марта Овсянникова появилась в прямом эфире программы "Время" на Первом канале с плакатом. Позже суд оштрафовал ворвавшуюся в прямой эфир на 30 000 рублей.
После этого на девушку составили новый протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Ей выписали штраф в размере 50 000 рублей.
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