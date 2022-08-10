Дело о распространении фейков об армии РФ возбудили против журналистки Овсянниковой

10:33
Фото: ТАСС/Annette Riedl/dpa
Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичном распространении дезинформации об использовании Вооруженных сил РФ в отношении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, сообщает ТАСС.
В квартире подозреваемой провели обыск, после чего ее отвезли на допрос в главное здание СК, расположенное на Техническом переулке.
Ранее Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. До этого суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
14 марта Овсянникова появилась в прямом эфире программы "Время" на Первом канале с плакатом пацифистского содержания. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.
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