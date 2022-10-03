МВД РФ объявило в розыск экс-редактора Первого канала Овсянникову

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Уточняется, что Овсянникова разыскивается по статье УК.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ

До этого адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил, что в отношении нее составили протокол задержания. По его словам, ночь Овсянникова должна была провести в ИВС на Петровке, 38. Тогда вопрос о мере пресечения оставался открытым.

Известно также, что суд дважды штрафовал женщину на 30 000 и 50 000 рублей по двум статьям.

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