Следователи потребовали заочно арестовать основателя сети "Тануки" Орлова

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Следствие потребовало заочно арестовать ресторатора и основателя сетей питания "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда столицы.



Фигуранта уголовного дела обвиняют в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда, согласно части 2 статьи 165 УК РФ, уточнили в суде.

Кроме того, Орлова уже объявили в международный розыск. Уточняется, что дата рассмотрения соответствующего ходатайства следователя об избрании меры пресечения пока неизвестна.

Ресторатора Орлова объявили в розыск по уголовной статье 16 ноября, указывалось ранее в базе данных МВД России. Тогда в министерстве еще не уточняли, по какой именно статье ведется розыск.

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