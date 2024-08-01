Fox News: журналист WSJ Гершкович вернется в США в ближайшее время в рамках обмена

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого в России приговорили к 16 годам колонии, может в ближайшее время вернуться в США. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Fox News.

Ведущий, заявляя об этом, сослался на данные газеты The Wall Street Journal.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Гершковича весной прошлого года за шпионаж. При этом сам Гершкович считал, что его деятельность не является противозаконной.

19 июля 2024 года Свердловский областной суд признал журналиста виновным по делу о шпионаже против РФ и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. При этом обвинение просило для Гершковича 18 лет колонии. Однако сам он так и не признал свою вину по данному делу.

На этом фоне президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат добиваться освобождения Гершковича и его возвращения на родину. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал давать комментариев по поводу возможности обмена журналиста из США.

