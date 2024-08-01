Bloomberg: Гершкович и Уилан направляются за пределы РФ после обмена

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Американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан направляются за пределы России. Их обменяли в результате процесса, в котором принимали участие несколько стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Россия освобождает Гершковича и Уилана в рамках крупного обмена заключенными с США. <...> США и их союзники вернут заключенных России", – выяснили журналисты.

При этом неизвестно, кто конкретно будет передан российской стороне в рамках этого обмена.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос "Ведомостей" о том, действительно ли Россия освободила в рамках обмена с Соединенными Штатами Гершковича и Уилана.

В свою очередь, адвокат американского журналиста Мария Корчагина заявила в беседе с РИА Новости, что не может дать никаких комментариев по поводу обмена своего подзащитного. Юрист Ольга Карлова, которая защищала в суде права Уилана, тоже сообщила агентству, что не обладает официальной информацией об этом. По словам адвоката, в настоящий момент она ждет каких-либо сведений от его брата.

Сотрудники ФСБ РФ задержали американского журналиста весной 2023 года за шпионаж. При этом сам Гершкович считал, что его деятельность не является противозаконной.

19 июля 2024 года Свердловский областной суд признал журналиста виновным по делу о шпионаже против РФ и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. При этом обвинение просило для Гершковича 18 лет колонии. Однако сам он так и не признал свою вину по данному делу.

На этом фоне президент США Джо Байден заявил, что Штаты продолжат добиваться освобождения Гершковича и его возвращения на родину.

Уилан же был задержан в Москве в декабре 2018 года. По информации ФСБ, он занимался шпионской деятельностью. В момент задержания при нем был флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

