CBS: в обмене заключенными между США, Германией и РФ фигурируют 24 человека

Фото: ТАСС/Алина Файзрахманова/Антон Новодережкин/Донат Сорокин

В обмене заключенными между США, Германией, РФ и другими странами фигурируют около 24 человек. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя администрации США.

По информации источника, по условиям сделки в Россию вернутся не менее 8 россиян, а Москва, в свою очередь, направит Германии около 12 заключенных.

Американский телеканал уточнил, что в обмене числится редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева, осужденная за распространение фейков о российской армии и имеющая гражданство США. Также вместе с ней в сделке якобы фигурирует журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан и отбывающий в Германии пожизненное наказание по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили россиянин Вадим Красиков.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники указывает на освобождение Россией оппозиционера и журналиста с российско-британским гражданством Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом), осужденного за госизмену в РФ.

При этом, как сообщает телеканал CBS, пока обмен не состоялся. Однако американский телеканал CNN, который ссылается на представителя администрации США, сообщает, что сделка проходит прямо сейчас. В ней, по информации CBS, участвовали представители Белого дома, Госдепартамента и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которые скрывали детали сделки между Москвой и Западом.

При этом, по данным Bloomberg, американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан уже направляются за пределы России. Их, по информации СМИ, обменяли в результате процесса, в котором принимали участие несколько стран. США и их союзники вернут заключенных России. При этом неизвестно, кто конкретно будет передан российской стороне в рамках этого обмена.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, действительно ли Россия освободила в рамках обмена с Соединенными Штатами Гершковича и Уилана.

