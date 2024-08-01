NTV: 26 заключенных обменяли РФ и США в аэропорту Анкары

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Обмен 26 заключенными между Россией и США состоялся в аэропорту Анкары в Турции. Соответствующие кадры показал турецкий телеканал NTV.

Как подчеркнули журналисты, для его проведения в столицу страны прибыли два самолета из РФ.



Немногим ранее другой телеканал сообщал, что в обмене заключенными между США, Германией, РФ и другими странами фигурируют около 24 человек. По данным СМИ, по условиям сделки в Россию вернутся не менее 8 россиян, а Москва, в свою очередь, направит Германии около 12 заключенных.

Журналисты уточняли, что в обмене числятся редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева, экс-морпех Пол Уилан и отбывающий в Германии пожизненное наказание по обвинению в убийстве Зелимхана Хангошвили россиянин Вадим Красиков.

Также вместе с ними в сделке якобы фигурируют журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом), осужденный за госизмену в РФ.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о появившейся в СМИ информации о якобы готовящемся обмене заключенными.

