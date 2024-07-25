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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским напомнил ему о том, что Россия в свое время одержала верх в войнах с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. Об этом сообщает RT со ссылкой на Fox News.

Таким образом бывший глава Штатов призвал Зеленского закончить конфликт на Украине.

"Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина," – заявил Трамп, добавив, что весеннее наступление ВСУ так и не началось.

Также политик обвинил действующего президента США Джо Байдена в отказе завершить конфликт.

"Байден не должен был позволить этому случиться. Остановить это было легко", – добавил он.

В свою очередь, Зеленский сам заявлял о необходимости как можно скорее завершить конфликт. Российская сторона много раз говорила о своей готовности к дипломатическому урегулированию. Москва при этом будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.